Вашингтон, , 15:44 — REGNUM Вместо призрачной монахини в фильме «Заклятие 2» мог появиться рогатый демон. Об этом 23 октября сообщает «Мир Фантастики».

Режиссёр картины Джеймс Ван придумал дизайн этого монстра для неснятого фильма по мотивам игры Castlevania. Однако в процессе съёмок он решил отказаться от этого антагониста и заменить его жуткой монахиней.

Напомним, «Заклятие 2» — это фильм ужасов об исследователях паранормальных явлений Эде и Лорейн Уорренах. Картина частично основана на известном деле об «Энфилдском полтергейсте».

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