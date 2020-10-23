Лос-Анджелес, США, , 15:26 — REGNUM На стриминговом сервисе Amazon Prime состоялась премьера комедийного фильма «Борат 2». Об этом 23 октября сообщает «Игромания».

Сюжет сиквела «Бората» построен вокруг желания главного героя выдать свою дочь замуж за вице-президента США Майка Пенса. В процессе достижения своей цели Борат столкнётся со множеством комедийных ситуаций.

Напомним, «Борат» — это комедийный псевдодокументальный фильм о приключениях журналиста из Казахстана. Главную роль в обеих картинах исполнил Саша Барон-Коэн.

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