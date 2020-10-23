Ярославль, , 14:43 — REGNUM ПАО «Славнефть-ЯНОС» направило благотворительную помощь на поддержку лучших просветительских проектов нового формата в Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на предприятии.

Этнографический музей кацкарей в Мартынове Katskari.ru

Проекты подготовили библиотеки, музеи и клубы региона. 16 лучших новаторских идей выбрали эксперты проектного офиса «Культура» при поддержке департамента культуры Ярославской области.

Одним из самых интересных стал проект «Кацкари. Обретение имени». Его подготовил Этнографический музей кацкарей, расположенный в деревне Мартыново Мышкинского района. Жители берегов реки Кадки считают себя субэтносом русского народа. Уже 25 лет кацкари изучают историю родных мест, диалект, быт, народное творчество и рассказывают о них миру. На этот раз кацкари посмотрели на себя через призму генетики.

«Наш музей сотрудничает с Институтом общей генетики имени Вавилова в Москве, — рассказал ученый секретарь Этнографического музея кацкарей Сергей Темняткин. — Институт провел генетические исследования кацкарей. Как выяснилось, генетически мы являемся потомками пяти мужчин, живших в Африке, на Ближнем Востоке и в Западной Европе, в частности, в Пиренеях. Исследование не обнаружило финно-угорских корней у кацкарей. Мы индоевропейцы, славяне, пришедшие из более южных земель, а не из Великого Новгорода, как считают некоторые ученые. Результаты этих исследований легли в основу проекта «Кацкари. Обретение имени». Проект включает в себя выставку, игру «Этнографические бродилки» и книгу «Я покону кацкого». Это не просто рассказ о кацкарях, мы показываем, как можно выяснить прошлое своего рода, своей малой Родины даже в том случае, если ваши предки не очень-то светились в исторических документах. Помимо генетики на помощь приходят лингвистика, этнография и археология.»

Как рассказал Сергей Темняткин, поддержка нефтеперерабатывающего предприятия оказалась очень своевременной.

«Мы очень благодарны ЯНОСу. Благодаря выделенным заводом средствам нам удалось и выставку сделать, и музей подремонтировать, и книгу издать. Это очень нас поддержало, потому что мы занимались проектом в то время, когда музей был закрыт для посетителей из-за пандемии, — сказал Сергей Темняткин.

Также поддержку получили проекты, разработанные в Гаврилов-Ямском, Любимском, Ярославском, Мышкинском, Тутаевском районах и городе Рыбинске. Например, в Рыбинске сотрудники Дворца культуры «Волжский» сделали новый музейный объект: вагон системы «Брейд-Шпрейхер», который эксплуатировался с начала ХХ века и получил народное название «теплушка». В нём разместилась экспозиция, рассказывающая о заключенных «Волголага» — строителях Рыбинского гидроузла. Другие проекты касаются привлечения в библиотеки юных читателей, новых форм досуга для молодёжи, истории родного края.

Благотворительная помощь культурным проектам была оказана в рамках Соглашения о сотрудничестве ПАО «Славнефть-ЯНОС» с Правительством Ярославской области.

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