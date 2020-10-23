Бишкек, , 14:09 — REGNUM Министерство культуры Киргизии запретило передавать экспонаты из фонда государственных музеев республики во временное пользование другим государственным организациям. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Нуржигит Кадырбеков.

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Также теперь запрещается организовывать и проводить выставки в учреждениях, которые не специализируются на экспонировании музейных предметов.

В министерстве отмечают, что ранее музейные экспонаты, чаще всего картины, разрешалось использовать для украшения интерьеров госучреждений, но произошедшие в Доме правительства события заставили руководство минкультуры отказаться от такой практики.