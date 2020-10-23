Бишкек, 23 октября 2020, 14:09 — REGNUM Министерство культуры Киргизии запретило передавать экспонаты из фонда государственных музеев республики во временное пользование другим государственным организациям. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Нуржигит Кадырбеков.
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Также теперь запрещается организовывать и проводить выставки в учреждениях, которые не специализируются на экспонировании музейных предметов.
В министерстве отмечают, что ранее музейные экспонаты, чаще всего картины, разрешалось использовать для украшения интерьеров госучреждений, но произошедшие в Доме правительства события заставили руководство минкультуры отказаться от такой практики.
ИА REGNUM напоминает, что после произошедшего в ночь с 5 на 6 октября 2020 года захвата Дома правительства Киргизии участниками массовых беспорядков из него были похищены восемь находившихся там уникальных картин, принадлежавших фонду национального музея изобразительных искусств. Еще четыре картины оказались сильно повреждены.