Кемерово, , 11:24 — REGNUM В Кемеровской области Баба Яга станет главным героем шабаша «Баба Яга 2.0». Костюмированный праздник пройдёт 24 октября в музее-заповеднике «Томская Писаница» и будет своеобразным «ответом» заграничному Хэллоуину. Об этом и сообщили в министерстве культуры и национальной политики региона.

«Участники фестиваля станут свидетелями «перезагрузки» привычного образа коварной колдуньи из народных сказок. Баба Яга нового поколения — добрая хозяйка, радушно принимающая гостей и попадающая в забавные переделки. Помогут ей в этом Кощей, леший, кикиморы, ведьмы и русалки», — рассказали в министерстве.

В завершении конкурсной программы будет определён победитель. В конце мероприятия запланирован самый массовый в регионе парад Бабы Яги.

«Важная задача, которую ставят перед собой организаторы — популяризация исконно русского персонажа — Бабы Яги, развитие интереса к отечественной истории и фольклору у современного человека», — подчеркнул директор музея-заповедника Алексей Стоянов.