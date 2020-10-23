Боровск, Калужская область, , 09:54 — REGNUM Памятник протопопу Аввакуму торжественно открыт 22 октября в Боровске Калужской области, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. В церемонии открытия памятника приняли участие губернатор Владислав Шапша и митрополит Московский и всея Руси, предстоятель Русской православной старообрядческой церкви Корнилий.

Памятник протопопу Аввакуму Пресс-служба правительства Калужской области

Памятник установлен в честь празднования 400-летия со дня рождения священника. Высота монумента — 3,7 м, он выполнен из классической бронзы, высота Голгофского Креста — пять метров. Постамент выполнен из гранита красного и чёрного цветов, линия разграничений символизирует раскол русской церкви в 17 веке, а красный цвет является напоминанием о казни священномученика Аввакума через сожжение заживо.

Автором памятника стал скульптор, заслуженный художник России, член-корреспондент Академии художеств России Олег Молчанов. Первоначально монумент планировали установить в Москве рядом с духовным училищем старообрядцев, однако затем было принято решение о переносе памятника в Боровск, который является одним из старинных центров старообрядчества.