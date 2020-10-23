Сеул, , 09:25 — REGNUM 23 октября в южнокорейском городе Ульджу стартовал Пятый Международный кинофестиваль горных фильмов, сообщает KBS.

Известно, что фестиваль пройдёт в течение десяти дней, до 1 ноября. В текущем году на фестивале покажут 128 картин из 43 стран.

В связи с эпидемиологической обстановкой в стране фестиваль пройдёт в смешанном формате: в онлайн-формате и формате автомобильных кинотеатров.

Стоимость билетов на онлайн-показы составит 5000 вон (~$4,5). Отмечается, что это первый случай платных показов за всю историю проведения международного кинофестиваля.

Напомним, что с 21 по 30 октября в Южной Корее проходит 25-й Международный кинофестиваль в Пусане.

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