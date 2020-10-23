Лос-Анджелес, США, , 06:18 — REGNUM Саймон Кинберг выступит в качестве сценариста и режиссёра полнометражного фильма «Звёздный крейсер «Галактика». Об этом 23 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Отмечается, что Кинберг не будет работать с ранее созданным сценарием, а напишет его самостоятельно «с нуля». Руководить проектом будет продюсер Дилан Кларк, который уже много лет пытается выпустить фильм по франшизе.

«Звездный крейсер Галактика» — один из святых Граалей в научной фантастике, и я очень рад привнести что-то новое во франшизу, отдавая дань уважения тому, что сделало ее такой знаковой и долговечной», — заявил Кинберг, добавив: он благодарен, что Кларк и кинокомпания Universal доверили ему эту работу.

Саймон Кинберг наиболее известен как продюсер кинокомиксов по вселенной «Люди Икс» и режиссёр картины «Люди Икс: Тёмный Феникс». Он также участвовал в создании таких популярных фильмов, как «Дэдпул 2», «Убийство в «Восточном экспрессе», «Изгой-один. Звёздные войны: Истории», «Марсианин», «Телепорт» и других.

Читайте ранее в этом сюжете: Звезда комедийного хоррора «Счастливого дня смерти» рассказала о триквеле