Токио, , 03:59 — REGNUM Портал Screen Rant оценил возможность выхода продолжения популярного аниме-сериала «Башня Бога» (Tower Of God), в основу которого легла манхва (разновидность южнокорейских комиксов) автора Ли Чон-хуэя, известного как SIU. Статья была опубликована 22 октября на сайте издания.

Автор статьи Порег Коттер напомнил: в настоящее время нет никаких подтверждений по поводу того, что второй сезон шоу находится в производстве. В такой ситуации он предложил поклонникам сериала надеяться на лучшее, но предполагать худшее, т. е. пока не считать, что второй сезон обязательно выйдет, по крайней мере до момента официального заявления.

Кроме того, журналист напомнил, что Ли Чон-хуэй работает над манхвой уже более десяти лет и в 2020 году он решил взять перерыв из-за проблем со здоровьем, связанных не только с болью в спине и запястьях, но и со своим психическим состоянием. Автор сообщил поклонникам, что пока он не может выполнять работу в обычном темпе. К сожалению, пока нет никакой информации о том, когда он вернётся к работе над «Башней Бога» и вернётся ли вообще.

Напомним, созданием аниме-сериала «Башня Бога» занимается японская студия Telecom Animation Film. Первый сезон шоу японские телеканалы показывали с 1 апреля по 24 июня 2020 года.

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