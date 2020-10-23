Токио, 23 октября 2020, 03:59 — REGNUM Портал Screen Rant оценил возможность выхода продолжения популярного аниме-сериала «Башня Бога» (Tower Of God), в основу которого легла манхва (разновидность южнокорейских комиксов) автора Ли Чон-хуэя, известного как SIU. Статья была опубликована 22 октября на сайте издания.
Автор статьи Порег Коттер напомнил: в настоящее время нет никаких подтверждений по поводу того, что второй сезон шоу находится в производстве. В такой ситуации он предложил поклонникам сериала надеяться на лучшее, но предполагать худшее,
Кроме того, журналист напомнил, что Ли Чон-хуэй работает над манхвой уже более десяти лет и в 2020 году он решил взять перерыв из-за проблем со здоровьем, связанных не только с болью в спине и запястьях, но и со своим психическим состоянием. Автор сообщил поклонникам, что пока он не может выполнять работу в обычном темпе. К сожалению, пока нет никакой информации о том, когда он вернётся к работе над «Башней Бога» и вернётся ли вообще.
Напомним, созданием аниме-сериала «Башня Бога» занимается японская студия Telecom Animation Film. Первый сезон шоу японские телеканалы показывали с 1 апреля по 24 июня 2020 года.
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