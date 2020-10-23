Лос-Анджелес, США, , 03:22 — REGNUM Во второй части кинокомикса «Шазам» появятся три новых суперзлодея. Об этом 22 октября сообщил портал The Illuminerdi со ссылкой на инсайдеров.

Источники издания утверждают, что в новом фильме появятся три таинственных сестры, которые, как ожидается, станут противниками «Шазам-семьи». Они также сообщили, что сёстры будут сильно отличаться по возрасту, самой младшей будет 17 лет.

В инсайде указано, что в качестве «шаблона» для это роли указана Зендая. Среднюю сестру может сыграть актриса, типаж которой похож на Хэлли Берри или Еву Грин, а роль самой старшей достанется актрисе, схожей с Херен Миррен.

Вторая часть кинокомикса получит название «Шазам! Ярость богов». Ранее СМИ сообщили, что кинокомпания Warner Bros. отложила премьеру фильма на 2 июня 2023 года.

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