Лос-Анджелес, США, , 23:59 — REGNUM Аарон Тейлор-Джонсон присоединился к Брэду Питту в проекте боевика «Скорый поезд» (Bullet Train). Об этом 22 октября сообщил портал Deadline.

В качестве режиссёра этой картины выступит Дэвид Литч («Взрывная блондинка», «Дэдпул 2», «Форсаж: Хоббс и Шоу»), он будет снимать её по сценарию Зака Олькевича.

Фильм будет представлять собой адаптацию романа Maria Beetle японского писателя Котаро Исака. Производством займётся кинокомпания Sony Pictures. Кроме Тейлора-Джонсона и Питта, который исполнит главную роль, в фильме снимутся Джои Кинг («Будка поцелуев») и Эндрю Кодзи («Воин»).

Зрители знают Аарона Тейлора-Джонсона по таким картинам, как «Стать Джоном Ленноном», «Мстители: Эра Альтрона», «Анна Каренина», «Годзилла» и другим. Его последней работой в кино стала роль военного Айвза в фильме Кристофера Нолана «Довод».

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