Лос-Анджелес, США, , 22:58 — REGNUM В сеть выложили трейлер фильма «Новости со всего света», главную роль в котором исполнит Том Хэнкс. Видео было опубликовано 22 октября на YouTube-канале кинокомпании Universal Pictures.

Фильм снимает режиссёр Пол Гринграсс, компанию Хэнксу на съёмочной площадке составила молодая актриса Хелен Зенгель. В основу картины лёг роман писательницы Полетт Джайлс.

События вестерна разворачиваются через пять лет после окончания гражданской войны в США. Бывший военный Джефферсон Кайл Кидд (Хэнкс), путешествует по стране и рассказывает в городах новости о науке. Однажды он встречает девочку по имени Джоанна, которая не говорит по английски из-за того, что с четырёх лет её растили в индейском племени.

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