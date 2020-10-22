Лос-Анджелес, США, , 21:50 — REGNUM В производстве находится сериал, который станет новой игровой перезагрузкой шоу «Семейка Аддамс». Об этом 22 октябоя сообщил портал Variety.

Проектом занимается компания MGM Television. В качестве его сценаристов, а также исполнительных продюсеров и шоураннеров выступят создатели сериала «В пустыне смерти» (Into the Badlands) Альфред Гоф и Миллес Миллар. По информации издания, Тим Бёртон может занять должности режиссёра и исполнительного продюсера, сейчас он ведёт переговоры по этому поводу.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в сеть выложили первый трейлер полнометражного мультфильма «Семейка Аддамс 2», который снимают Конрад Вернон и Грег Тирнан. Премьера анимационной картины запланирована на октябрь 2021 года.

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