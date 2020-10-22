Лос-Анджелес, США, , 21:40 — REGNUM Режиссёр Спайк Ли получит премию American Cinematheque Award, которая ежегодно присуждается выдающимся представителям индустрии развлечений. Об этом 22 октября сообщил портал We Git This Covered.

Церемония награждения пройдёт в онлайн-формате 14 января 2021 года. «Спайк Ли — идеальный выбор для ежегодной премии Cinematheque», — заявил председатель организации Рик Нисита, отметив, что режиссёр всегда внимательно следит за тем, что происходит в обществе.

Зрители знают Спайка Ли по таким картинам, как «Делай как надо!», «Чёрный клановец», «Малкольм Икс» и другим. Стоит отметить, что его фильм «Пятеро одной крови» стал последним в карьере покойного актёра Чедвика Боузмана. В 2020 году кинематографист возглавил жюри Каннского кинофестиваля.

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