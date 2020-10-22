Москва, , 21:21 — REGNUM Премьера нового фильма «Ая и ведьма» (Aya to Majo) режиссёра Горо Миядзаки состоится в России зимой 2021 года. Об этом 22 октября сообщила страница «Аниме в России» в соцсети «ВКонтакте».

Картину начнут показывать в кинотеатрах 28 января 2021. В её основу лег роман писательницы Дианы Уинн Джонс Earwig and the Witch, по книге которой отец Горо Миядзаки — Хаяо Миядзаки ранее снял анимационный фильм «Ходячий замок». Отмечается, что прокатом «Ая и ведьма» в России будет заниматься компания «Русский Репортаж».

Производством мультфильма занимается студия Ghibli, это будет первый её проект, реализованный в 3D-формате. Первые кадры будущего аниме выложили в сеть в июне 2020 года.

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