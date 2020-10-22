Москва, , 17:27 — REGNUM В Большом театре состоялось открытие фестиваля «Таврида АРТ Moscow». Впервые за шесть лет проведения главного творческого события страны в Крыму, объединяющего десятки тысяч молодых творцов, «Таврида» открыла свои двери в столице.

Фестиваль начался с гала-концерта Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters в Большом театре. На новой сцене резиденты арт-кластера «Таврида» выступили совместно с финалистами чемпионата. Талантливые участники ArtMasters и «Тавриды» показали театральные постановки «Три сестры» и «Сказку о рыбаке и рыбке», попурри «Летящие» из монологов, взятых из классических прозаических и драматических произведений. Громкие овации в зале вызвала песня «Заберу» группы ИVА — резидентов арт-кластера «Таврида».

К участникам мероприятия обратился Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко: «Коллаборации резидентов «Тавриды» — молодых режиссеров, актеров, певцов с участниками чемпионата ArtMasters дали возможность молодым талантам поработать в разных ролях. Важно, что они при этом были одной командой — специалисты по гриму, художники, веб-дизайнеры выступали авторами ключевых идей и наравне с режиссерами придумывали творческие концепции проектов. Каждый попробовал себя в новом амплуа и приобрел новые компетенции».

Напомним, фестиваль «Таврида АРТ Moscow» продлится до 26 октября 2020 года. На мероприятиях в Москве собрались участники форумов «Таврида» и фестивалей «Таврида — АРТ» разных лет со всех регионов страны, резиденты арт-кластера, молодые деятели культуры и искусства, представители компаний — лидеров в сфере креативных индустрий, а также команды арт-резиденций. Стать зрителем фестиваля сможет любой желающий — все основные события будут транслироваться в официальных аккаунтах арт-кластера в социальных сетях и на сайте tavrida.art.

Все мероприятия пройдут с учетом соблюдения необходимых мер безопасности. Обязательными будут: контроль температуры тела, соблюдение принципов социального дистанцирования, оборудование мест общего пользования антисептиками и раздача средств индивидуальной защиты.

Фестиваль «Таврида АРТ Moscow» проходит при поддержке Ассоциации волонтерских центров, крупнейшей добровольческой организации в России, а также портала DOBRO.RU — главного портала о добровольчестве в РФ.