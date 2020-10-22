Москва, , 16:37 — REGNUM В Москве Театр на Таганке предложил приобрести входные билеты для посетителей без маски. Сообщение об этом опубликовано на странице учреждения культуры в Instagram.

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Объявленная стоимость — 500 тыс. 1 рубль. Театр объяснил, что в сумму уже включена стоимость потенциального штрафа театру.

«В особый пакет также входят: возможность находиться на спектакле без маски, отдельное место в партере на большой дистанции с остальными зрителями, отдельный вход и выход для посетителя», — говорится в информации.

Приобретателю билета необходимо иметь свежую справку об отсутствии коронавирусной инфекции.

https://www.instagram.com/p/CGnXHq1JBXb/