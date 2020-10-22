Москва, , 15:20 — REGNUM Первый из 12 новых колоколов появился на звоннице Спасской башни Московского Кремля. Об этом сообщил 22 октября руководитель дирекции международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» Сергей Смирнов.

Краном новый колокол подняли на высоту 70 м и спустили вниз шесть старых колоколов. Процедура эта очень сложная, но благодаря безветренной погоде её успешно выполнили. К концу октября должны установить все колокола, потом их будут настраивать.

«Эта тонкая работа не терпит суеты», — сказал Смирнов ТАСС.

Настройку планируют завершить в начале ноября.

В соответствии с проектом дооснащения звонницы новыми колоколами, на ней должны располагаться 23 колокола. До настоящего момента на звоннице было 17 колоколов. После обновления колокола будут проигрывать гимн России и композицию «Славься» в полнооктавном звучании.

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