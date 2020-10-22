Сеул, , 10:25 — REGNUM Новый альбом южнокорейской группы LOONA «Midnight» занял первое место в рейтинге 49 стран, среди которых США, Великобритания, Индонезия, Швеция, Бразилия и Россия. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании Blockberry Creative.

Известно, что альбом женской группы из Южной Кореи, в который вошли восемь музыкальных композиций, был выпущен 19 октября.

iTunes Top Albums и iTunes Top Songs— музыкальные чарты медиаплеера и онлайн-магазина, составляемые по каждой стране на основе альбомов и треков, прослушанных наибольшее количество раз.

iTunes — медиаплеер для организации и воспроизведения музыки и фильмов, разработанный компанией Apple.