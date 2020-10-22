Нью-Йорк, США, , 10:14 — REGNUM В сериале «Сокол и Зимний солдат» появятся персонажи из первых фильмов киновселенной Marvel. Об этом 21 октября сообщил портал gamesradar+.

О появлении знакомых зрителям персонажей рассказал сценарист проекта Дерек Колстад. Тем не менее пока неизвестно, о каких именно героях идёт речь.

Напомним, премьера «Сокола и Зимнего солдата» ожидается в 2021 году. Главные роли в проекте снова исполнят Энтони Маки и Себастиан Стэн.

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