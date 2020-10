Вашингтон, , 05:16 — REGNUM Поклонники кинокомиксов DC в США невероятно бурно отреагировали на новость о том, что актёр и музыкант Джаред Лето вернётся к роли Джокера в версии «Лиги справедливости» Зака Снайдера. На это 22 октября обратил внимание портал We Got This Covered.

Издание напомнило, что когда кинокомикс «Отряд самоубийц» Дэвида Эйера вышел на экраны, Лето раскритиковали за то, как он изобразил Джокера. Однако позже фанаты переоценили его работу, и отчасти на это повлиял Эйер, который сказал, что, по сути, из-за Warner Bros. никто не увидел большую часть игры лидера группы Thirty Seconds to Mars.

Многие поклонники кинокомиксов обрадовались тому, что музыкант получит ещё один шанс показать, на что он способен. А один пользователь обратил внимание на один «сногсшибательный факт»: Джаред Лето будет первым человеком, которому удасться сыграть роль Джокера более чем в одном фильме.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Джаред Лето присоединится к досъёмкам «Лиги справедливости», которые сейчас проводит Снайдер. Стало также известно, что сейчас режиссёр снимает новые сцены кинокомикса с Беном Аффлеком,Эмбер Хёрди Рэем Фишером.

