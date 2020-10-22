Нью-Йорк, США, , 03:50 — REGNUM Юэн Макгрегор рассказал, что он вновь надел костюм Оби-Вана Кеноби, когда находился на съёмочной площадке второго сезона сериала «Мандалорец». Об этом 21 октября сообщил портал Games Radar.

Стоит отметить, что Макгрегор не появится в продолжении популярного сериала с Педро Паскалем. Актёр пояснил, что продюсеры будущего шоу планируют использовать при его производстве те технологии, которые применяются при создании «Мандалорца». Он сообщил, что Дэбора Чоу, которая будет режиссёром сериала про джедая, предложила провести пробные съёмки.

«Мы провели несколько тестов, и с ней было здорово работать», — сказал Макгрегор.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Юэн Макгрегор назвал месяц начала съёмок сериала про Оби-Вана Кеноби. Актёр сказал, что команда проекта приступит к этой работе в марте 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Макгрегор назвал месяц начала съёмок сериала про Оби-Вана Кеноби