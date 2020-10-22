Нью-Йорк, США, , 03:35 — REGNUM Основатель потокового сервиса Quibi Джеффри Катценберг и генеральный директор платформы Мэг Уитман объявили о своём решении закрыть проект. Об этом 21 октября сообщил портал Game Rant.

Таким образом, Quibi проработал всего около полугода, несмотря на попытки Катценберга и Уитмана «раскачать» онлайн-кинотеатр, специализирующийся на сериалах с эпизодами длительностью от пяти до десяти минут. Руководство компании рассматриваало возможность её продажи, однако в итоге пришло к выводу, что в текущей ситуации Quibi будет проще закрыть.

В мае 2020 года Джеффри Катценберг заявил, что в неудачах Quibi виновата не сама компания и не идея, лежащая в её основе, а эпидемия коронавируса. Он пояснил, что сервис был ориентирован на людей, которые хотят смотреть короткие видео по пути на работу или во время коротких перерывов. Однако после введения режима самоизоляции люди перестали выходить из дома и использование подобного сервиса потеряло для них смысл.

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