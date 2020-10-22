Лос-Анджелес, США, , 03:10 — REGNUM Sony Pictures объявила, что фильм «Охотники за привидениями: Наследники (Ghostbusters: Afterlife) выйдет на экраны летом 2021 года. Об этом 21 октября сообщил портал Deadline.

Ранее кинокомпания хотела провести премьеру картины в марте 2021 года, но сейчас решила, что её релиз состоится 11 июня 2021. Стоит отметить, что, таким образом, фильм выйдет на экраны в тот же день, что и первые «Охотники за привидениями», 37 лет спустя.

Изначально Sony Pictures планировала выпустить «Охотники за привидениями: Наследники» в кинопрокат 10 июля 2020 года, но отложила релиз из-за эпидемии коронавируса. В качестве режиссёра проекта выступил Джейсон Райтман, сын Айвана Райтмана, снявшего оригинальный фильм.

Читайте ранее в этом сюжете: Перезагрузка хоррора «Кэндимэн» не выйдет на экраны в 2020 году