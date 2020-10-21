Лос-Анджелес, США, , 23:19 — REGNUM Создатели хоррора «Кэндимэн» назвали новую дату премьеры картины. Об этом 21 октября сообщил журнал Variety.

Фильм начнут показывать в кинотеатрах 27 августа 2021 года. Изначально планировалось, что он выйдет в прокат в июне 2020 года, однако продюсеры решили отложить премьеру из-за эпидемии коронавируса, сначала на 25 сентября, а затем на 16 октября 2020.

«Кэндимен» представляет собой перезагрузку оригинального фильма ужасов 1992 года. В его основу лёг роман писателя Клайва Баркера «Запретное».

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