Лос-Анджелес, США, , 23:12 — REGNUM Список кандидатов на получение премии Grammy 2021 будет объявлен 24 ноября 2020 года. Об этом 21 октября сообщил журнал Variety.

Мероприятие, в рамках которого он будет зачитан, пройдёт в онлайн-формате. В нём примут участие глава Национальной академия искусства и науки звукозаписи Харви Мейсон-младший, лауреаты прошлых премий Grammy, а также претенденты на получение награды.

Напомним, 63-я церемония вручения Grammy 2021 пройдёт 31 января 2020 года в режиме онлайн, её будет показывать телеканал CBS Television Network. Ранее стало известно, что трансляция будет транслироваться в формате HDTV и с объемным звуком 5.1.

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