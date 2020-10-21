Лос-Анджелес, США, , 21:54 — REGNUM Сценарист Брайан Вудс заявил, что если бы он делал новый фильм «Обитель зла», то он бы сделал его похожим на картину «1917». Об этом 21 октября сообщил портал Comicbook.

В интервью журналистам Вудс сказал, что жанр фильмов про зомби «устал», и что его поклоники видели уже буквально всё, что можно было бы придумать. Сценарист задался вопросом о том, как сделать что-то новое.

В итоге он и его партнёр Скотт Бек подумали, почему бы не взять то направление, которое взял режиссёр Сэм Мендес в случае «1917». Вудс обратил внимание, что в играх Resident Evil присутствует тот же элемент непрерывного действа, которое есть в картине Мендеса.

Напомним, Брайан Вудс и Скотт Бек выступили в качестве сценаристов хоррора «Тихое место», который снял режиссёр Джон Красински. Фильм получил положительные оценки от критиков и коммерческий успех, при бюджете $17 млн он заработал в мировом прокате более $340,9 млн.

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