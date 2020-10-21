Нью-Йорк, США, , 21:13 — REGNUM Потоковый сервис Netflix начнёт показывать второй сезон романтического сериала «Виргин Ривер» (Virgin River) в ноябре 2020 года. Об этом 21 октября сообщил портал TV Line.

Первый эпизод продолжения шоу зрители смогут увидеть 27 ноября 2020 года. Издание отметило, что, таким образом, Netflix выпустит второй сезон «Виргин Ривер» быстрее, чем ожидалось.

В основу сериала лег роман писательницы Робин Карр. Его сюжет рассказывает о женщине по имени Мелинда Монро (Александра Брекенридж), которая начинает работать акушеркой и медсестрой в больнице города Виргин Ривер, считая, что тут у неё получится забыть всё, с чем она ранее столкнулась в жизни. Однако в какой-то момент женщина понимает, что жить в подобном городке не так просто, как ей казалось.

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