Нью-Йорк, США, , 20:59 — REGNUM Фильм «Энола Холмс» режиссёра Гарри Брэдби официально стал одной из самых успешных оригинальных картин в истории потокового сервиса Netflix. Об этом 21 октября сообщил портал Deadline.

Netflix сообщил, что за четыре недели после премьеры фильм посмотрели более 76 млн семей. Картина с Милли Бобби Браун чуть было не сместила фантастическую ленту «Старая гвардия» с Шарлиз Терон с пятого места рейтинга, у которой этот показатель равен 78 млн.

На первом месте в рейтинге самых успешных проектов Netflix сейчас находится боевик «Тайлер Рейк: Операция по спасению» (Extraction) с Крисом Хемсвортом. В топ-5 также вошли картины «Птичий короб» (Bird Box), «Правосудие Спенсера» (Spenser Confidential), и «Шестеро вне закона» (6 Underground).

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