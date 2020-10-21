Вашингтон, , 20:44 — REGNUM Фильм «Форсаж 11» станет последней картиной популярной серии, начало которой было положено в 2001 году. Об этом 21 октября сообщил журнал Variety.

По имеющейся у издания информации, режиссёром этой картины станет Джастин Лин, который снял третий, четвёртый, пятый, шестой и девятый фильмы. Издание отметило: это не обязательно означает, что после этого киновселенная будет закрыта, поскольку закончится лишь история, имеющая отношение к семье и команде Доминика Торетто (Вин Дизель) и кинокомпания Universal может продолжить выпускать спин-оффы.

Ранее инсайдеры сообщили, что Universal подумывает привлечь Бри Ларсон к съёмкам второй части фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу». первая картина вышла на экраны в августе 2019 года, главные роли в ней исполнили Дуэйн Джонсон иДжейсон Стэйтем.

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