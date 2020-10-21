Челябинск, , 20:26 — REGNUM Выставка картин о русской жизни открылась в Челябинском государственном музее изобразительных искусств 20 октября. На ней представлены 33 произведения из Третьяковской галереи, созданные во второй половине XIX — начале ХХ века, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мужчина и девочка у картины Абрама Архипова «Поденщицы на чугунолитейном заводе» Ирина Юрина © ИА REGNUM

«Идея этой выставки заключалась в том, чтобы показать русский характер, русские традиции, русские обычаи, русского человека, русские эмоции, если хотите, русскую идентичность», — заявил на вернисаже директор музея Станислав Ткаченко.

Станислав Ткаченко Ирина Юрина © ИА REGNUM

Вопросы, которые поднимали при создании картин художники, важны и сегодня. На лицах людей тех лет мы видим знакомые и понятные нам эмоции, добавил он.

Выставка «Русская жизнь» — третья с картинами из Третьяковки, организованная в Челябинске за последние десять лет. Подготовка к такому крупному мероприятию очень сложна, она требует больших затрат на реставрацию, оформление, транспортировку, страхование картин. Согласование сметы началось ещё полтора года назад.

На выставке представлены 33 произведения из постоянной экспозиции и фондов Государственной Третьяковской галереи Ирина Юрина © ИА REGNUM

Из 33 произведений 19 были лично приобретены Павлом Третьяковым для своей коллекции. Многие из них известны по учебникам или хорошо знакомы посетителям, это, например, «Большая вода» Левитана, «Всё в прошлом» Максимова, «На бульваре» Маковского, «Сцена у железной дороги» Перова. Передача этих произведений на время другому музею — психологически сложное решение для галереи, отметил Ткаченко.

Василий Максимов. Шитьё приданого. 1866 Ирина Юрина © ИА REGNUM

«Это яркая, интересная, светлая, с хорошими нотками иронии и юмора выставка», — заявила в видеообращении к гостям вернисажа генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Земфира Трегулова. — «Сегодня в ситуации наступающей осени, когда мы все задумываемся о каких-то серьезных вещах, связанных с теперешними событиями, эта выставка станет прекрасным лекарством от пессимизма, от хандры, от меланхолии».

Илларион Прянишников. Жестокие романсы. 1881 Ирина Юрина © ИА REGNUM

Из Третьяковки в Челябинск привезли картины Исаака Левитана, Владимира, Николая и Константина Маковских, Василия Перова, Ивана Шишкина, Василия Максимова, Василия Пукирева, Иллариона Прянишникова, Михаила Нестерова, Алексея Саврасова, Михаила Клодта, Константина Коровина, Абрама Архипова, Клавдия Лебедева, Константина Первухина, Николая Богданова-Бельского, Николая Кузнецова, Ильи Остроухова, Алексея Степанова, Василия Мешкова, Сергея Виноградова. Выставка проходит в Зале имени архитектора Евгения Александрова и продлится до 20 декабря.

Михаил Клодт. На пашне. 1872 Ирина Юрина © ИА REGNUM

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