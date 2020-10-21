Санкт-Петербург, , 14:31 — REGNUM Режиссер Малого драматического театра (МДТ) — Театра Европы Лев Додин и его супруга Татьяна Шестакова заразились коронавирусом, из-за чего некоторые спектакли театра перенесли на ноябрь. Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе театра.

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В МДТ отметили, что 76-летний режиссер Лев Додин болеет дома, а его 71-летняя супруга актриса Татьяна Шестакова оказалась в больнице.

«Коронавирус добрался и до нас, в театре есть подтверждённые случаи. Лев Абрамович Додин болеет дома, Татьяна Борисовна Шестакова госпитализирована», — говорится в сообщении.

Ввиду этого в театре переносятся на ноябрь спектакли, запланированные с 21 по 25 октября: «Где нет зимы», «Дядя Ваня», «Синий свет», «Братья Карамазовы», «Трактир» и «Вечность».

"Билеты остаются действительными на новую дату или могут быть возвращены в течение десяти дней от старой даты спектакля», — уточнили в театре.

Отметим, ранее сообщалось, что по этой же причине — из-за коронавирусной инфекции — отменены ближайшие спектакли в БДТ.

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