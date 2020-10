Вашингтон, , 12:56 — REGNUM Компания Hasbro анонсировала проект, в рамках которого будет выпущен новый сериал «Могучие рейнджеры» (Power Rangers) и создана киновселенная. Об этом 21 октября сообщил портал Heroic Hollywood.

В качестве локомотива этого проекта выступит режиссёр и продюсер Джонатан Энтуисл, он будет работать над очередной перезагрузкой «Могучих рейнджеров». Производством фильмов и сериалов займётся компания Entertainment One, которая ранее приняла участие в создании таких фильмов, как «12 лет рабства», «1917», «Зелёная книга» и «Ла-Ла Ленд».

В феврале 2020 года Джонатан Энтуисл выпустил на Netflix сериал «Мне это не нравится» (I Am Not Okay with This), в основу которого лёг комикс Чарльза Форсмана. Несмотря на то, что у этого шоу появилась немалая аудитория поклоников и после релиза Netflix продлил его на второй сезон, в августе 2020 года потоковый сервис сообщил, что решил закрыть проект.

Читайте ранее в этом сюжете: Звезду «Теории большого взрыва» обвинят в убийстве в новом сериале HBO