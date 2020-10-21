Токио, , 11:21 — REGNUM Поклонники аниме-сериала «Ван-Пис» («Большой куш») отпраздновали 21 годовщину этого проекта. Об этом 21 октября сообщил портал Comicbook.

Они разместили в соцсетях публикации со словами благодарности к создателям шоу и различными коллажами, созданными на основе постеров и кадров из сериала. Некоторые пользователи из США отметили, что когда «Ван-Пис» только начали показывать, они были ещё детьми, и что тогда им приходилось смотреть цензурированную версию шоу, которую показывал канал Cartoon Network.

https://twitter.com/OPfandom/status/1318522354587201536

Самый первый эпизод «Ван-Пис» был показан 20 октября 1999 года, на сегодня его создатели выпустили уже более 900 эпизодов. Считается, что популярность сериала находится на уровне таких аниме-проектов, как «Наруто» и «Жемчуг дракона».

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