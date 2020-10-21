Вашингтон, , 11:14 — REGNUM Энтузиаст с ником shootingthegalaxy воссоздаёт кадры из телесериала «Мандалорец» при помощи экшен-фигурок. Об этом 20 октября сообщило издание Kotaku.

https://www.instagram.com/p/CGVGKQsAB9C/

Получившиеся работы shootingthegalaxy выкладывает на своей странице в Instagram. При помощи фигурок персонажей у него получается детально воссоздавать сцены из популярного сериала.

Напомним, «Мандалорец» — это фантастический сериал по вселенной «Звёздных войн». Его премьера состоялась на сервисе Disney Plus в 2019 году.

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