Лондон, , 10:13 — REGNUM Фильм ужасов «Синистер» американского режиссёра Скотта Дерриксона признан самым страшным в истории кино. К такому выводу пришли эксперты, замерившие сердцебиение зрителей, сообщает журнал Forbes.

Эксперимент с участием 50 зрителей разного возраста провела британская компания BroadbandChoices, он занял около 120 часов. Добровольцы посмотрели 50 фильмов в жанре хоррор, получивших самые высокие оценки критиков. При этом во время спокойных и пугающих сцен у них замеряли частоту пульса.

На 35 фильмов зрители реагировали наиболее активно. Первое место среди них занял мистический триллер «Синистер» (2012), повествующий о загадочных убийствах целых семей. В среднем пульс зрителей во время фильма составлял 86 ударов в минуту, а в самые страшные моменты подскакивал до 131 удара. В состоянии покоя сердце человека делает в минуту 65 сокращений.

В пятёрку самых пугающих кинолент также вошли «Астрал» (2010), «Заклятие» (2013), «Реинкарнация» (2018) и «Паранормальное явление» (2007). Исследование проводилось с 15 по 30 сентября 2020 года.