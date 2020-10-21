Омск, , 07:16 — REGNUM В Омской области региональный оргкомитет принял решение не проводить проект «Дельфийский Омск — 2020» из-за эпидемиологической обстановки. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 октября в правительстве региона.

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В масштабных состязаниях молодых деятелей искусств в Омске планировали участвовать более 2 тысяч человек из разных регионов России.

Комментируя решение об отмене состязаний, в оргкомитете пояснили, что ситуация с коронавирусом ухудшается:

«И в данный момент она гораздо пессимистичнее, чем в марте, когда принималось решение о переносе Дельфийских игр на ноябрь 2020 года».

Уточняется, что участники омской делегации Дельфийских игр получат преференции при поступлении в Омское музыкальное училище имени В. Я. Шебалина и Омский областной колледж культуры и искусства.

Когда эпидемиологическая ситуация позволит проводить крупные мероприятия, участники творческой делегации Омской области выступят перед омичами на большом гала-концерте, подчеркнули в областном правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября на заседании оперштаба Омской области было принято решение о сокращении до минимума всех массовых мероприятий в регионе.

По состоянию на 20 октября в Омской области было выявлено 13 718 носителей коронавируса.

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