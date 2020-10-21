Нью-Йорк, США, , 07:10 — REGNUM Сериал в жанре ужасов «Страна Лавкрафта» возглавил рейтинги потокового сервиса HBO Max и телеканала HBO. Об этом 21 октября сообщил журнал Variety.

Финал первого сезона шоу 18 октября 2020 года посмотрели 1,5 млн зрителей. Отмечается, что по сравнению с днём премьеры аудитория сериала выросла на 16%, только сам телеэфир на HBO посмотрели 881 тыс. человек, что является рекордным показателем.

Издание обратило внимание, что финал сериала «Хранители» посмотрели 1,6 млн зрителей. По мнению руководства HBO Max аудитория «Страны Лавкрафта» на сегодня составляет около 10 млн человек.

Первый эпизод «Страны Лавкрафта» HBO показал 16 августа 2020 года. Сориал создаётся по мотивам одноимённого романа писателя Мэтта Раффа.

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