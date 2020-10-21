Нью-Йорк, США, , 06:58 — REGNUM Потоковый сервис Netflix анонсировал фестиваль StreamFest, который начнётся 4 декабря 2020 года. Об этом 21 декабря сообщил портал Protocol.

Фестиваль будет представлять собой 48-часовое мероприятие, в рамках которого каталог Netflix станет бесплатно доступен на всех платформах. Отмечается, что количество активных зрителей при проведении StreamFest может быть ограничено, поскольку в программе фестиваля присутствует сответствующее предупреждение. Издание обратило внимание, что, судя по всему, компания нашла замену модели 30-дневного бесплатного доступа.

О том, что Netflix решил отказаться от 30-дневной бесплатной подписки стало известно 14 октября 2020 года. Согласно отчёту компании, опубликованному 20 октября 2020 года, число активных подписчиков потокового сервиса превысило 195,15 млн человек.

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