Лондон, , 23:59 — REGNUM Пол Маккартни намекнул поклонникам, что скоро они смогут послушать его новый альбом. Публикацию музыкант разместил 20 октября на своей Twitter-странице.

Маккартни выложил в сеть несколько фотографий, на каждой из которых запечатлены три различных предмета. Например, на последнем снимке пользователи могут видеть три цветка. Журнал Variety предположил, что новый альбом музыканта будет называться McCartney III. Инсайдеры сообщили, что пластинка может поступить в продажу 11 декабря 2020 года.

https://twitter.com/PaulMcCartney/status/1318500457656930304

Напомним, альбом McCartney III Пол Маккартни выпустил в 1980 году. Что касается пластинки McCartney, то она вышла в 1970 году и стала была первым сольным альбомом музыканта после Beatles.

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