Лос-Анджелес, США, , 23:37 — REGNUM Крис Хемсворт может сняться в новом фильме по комиксам «Флэш Гордон». Об этом 20 октября сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Издание отмечает, что информацию ему сообщили те же люди, которые ранее передали правдивые сведения о сериале «Ведьмак» и боевике «Форсаж 9». К сожалению, пока они не сообщили больше никакой информации об этом проекте.

Напомним, в 2019 году было объявлено, что Тайка Вайтити выступит в качестве режиссёра анимационой картины «Флэш Гордон». Однако позже кинокомпания Disney решила отменить этот проект.