Лос-Анджелес, США, , 23:27 — REGNUM Сторонники демократической партии США обрушились с критикой на Криса Пратта из-за того, что он не поучаствовал в виртуальном сборе средств в поддержку Джо Байдена и Камалы Харрис. Об этом 20 октября сообщил портал We Got This Covered.

Участникам нужно было пожертвовать любую сумму. К этой кампании, в частности, присоединились Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон, Дон Чидл, Марка Руффало, Зои Салдана и Пол Радд. Когда сторонники Байдена увидели, что Пратт не принял в ней участие, они начали публиковать гневные сообщения в Twitter. Некоторые даже обвинили актёра в том, что он поддерживает Дональда Трампа.

Издание отмечает, что в этом сборе средств не стал участвовать не только Крис Пратт, но и Роберт Дауни-младший, Джереми Реннер и Элизабет Олсен. Однако люди почему-то выбрали в качестве мишени именно Пратта.

Стоит отметить, что Крис Пратт женат на Кэтрин Юнис Шварценеггер, дочери Арнольда Шварценеггера. Его тесть неоднократно выступал с жёсткой критикой в адрес Дональда Трампа.

