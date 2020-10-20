Нью-Йорк, США, , 22:45 — REGNUM Джейми Фокс выступит в качестве актёра и исполнительного продюсера нового фильма Netflix про охотника на вампиров. Об этом 20 октября сообщил портал Deadline.

Снимать фильм будет Джей Джей Перри, а должности продюсеров займут Чад Стахелски («Джон Уик»), Джейсон Спитц, Шон Редик («Чёрный клановец») и Ивет Йейтс Редик («Зло»). В центре повествования картины будет находится мужчина, у которого есть 8-летняя дочь.

Днём он выступает в роли чистильщика бассейнов, однако эта работа является лишь прикрытием для его реального источника дохода. Ночью трудолюбивый отец занимается тем, что выслеживает и убивает вампиров.

Зрители знают Джейми Фокса по таким фильмам, как «Джанго освобождённый», «Просто помиловать», «Рэй» и другим. В августе 2020 года на Netflix вышла супергеройская картина «Проект «Сила», в которой он исполнил главную роль.

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