Осака, Япония, , 22:07 — REGNUM Тринадцатилетняя японская школьница Сейра Ватанабэ, явяющаяся фанаткой произведений о Годзилле, сходила на свидание с монстром. Об этом 20 октября сообщил портал Kotaku.

Она написала создателям японского телешоу Tantei! Knight Scoop о том, что мечтает о подобном свидании. «Моя любовь настолько велика, что я хотела бы выйти замуж за Годзиллу», — написала Ватанабэ.

В итоге телекомпания показала в эфире, что произошло, когда прямо к дому девушки пришла уменьшенная версия Годзиллы. Ватанабэ сначала бурно среагировала на произошедшее, затем приготовила бенто (порция упакованой еды в Японии) и пошла с монстром на свидание, попросив своего дедушку выступить в качестве сопровождающего. В конце свидания Ватанабэ поцеловала Годзиллу и сделала ему предложение на фоне заката.

Годзилла — это гигантский монстр, являющийся главным персонажем многих комиксов, мультфильмов и кинофильмов. Самый первый фильм «Годзилла» вышел на экраны японских кинотеатров в 1954 году.