Кострома, , 19:24 — REGNUM В 2021 году из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура» Костромской области планируют выделить 85,510 млн рублей. Об этом со ссылкой на данные Минфина сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева © ИА REGNUM

Из них 12,286 млн рублей планируется потратить на покупку музыкальных инструментов для Буйского областного колледжа искусств, школ в Костроме и Островском муниципальном районе.

Ещё 38,766 млн рублей пойдут на капитальный ремонт детских школ искусств. На обновление и создание сельских клубов области выделят 34,456 млн рублей.

Точная сумма, которую получит регион, станет известна уже после принятия закона о федеральном бюджете.

В 2020 году в рамках национального проекта «Культура» Костромской области выделили 23 млн 948 тысяч рублей. Увеличение объёмов финансирования на 2021 год обусловлено включением направления, касающегося капитального ремонта школ искусств, в состав нацпроекта. Ранее средства на эти цели региону выделялись в рамках отдельной субсидии.