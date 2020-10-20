Махачкала, , 18:39 — REGNUM Акция «Диктант на языках народов Дагестана» состоится 21 октября во всех городах и районах республики. Мероприятие посвящено Дню дагестанской культуры и языков, сообщили ИА REGNUM 20 октября в пресс-службе министерства по национальной политике и делам религий региона.

Ежегодная акция проводится в Дагестане в пятый раз. Основная цель диктанта — сохранение и развитие родных языков, изучение истории, традиций, культуры и обычаев народов республики.

В Махачкале всех желающих написать диктант на основных национальных языках республики ждет филологический факультет Дагестанского государственного университета.

Напомним, Дагестан является самым многонациональным регионом России — на территории субъекта проживает более 60 народностей. При этом 14 языкам коренных многочисленных народов республики придан статус государственных, на этих языках издается литература и периодика.