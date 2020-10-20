Чебоксары, 20 октября 2020, 15:13 — REGNUM
В Чувашии отмечают 85-летие английского филолога-романиста Питера Франса, известного своей дружбой с поэтом Геннадием Айги и переводом текстов «Антологии чувашской поэзии». ИА REGNUM публикует материал известного чувашского филолога и литературного критика Атнера Хузангая о Питере Франсе.
Питер Франс — известный английский филолог-романист, переводчик французской и русской литературы. Родился 19 октября 1935 г. в Лондондерри, Северная Ирландия. Изучал французскую и русскую словесность в колледже Св. Магдалины Оксфордского университета и в университете Гренобля во Франции. Докторскую диссертацию защитил по творчеству Жана Расина (1963). В 1963 — 80-ых гг. преподавал в Школе европейских исследований университета Сассекса, в 1980—2000 гг. профессор Эдинбургского университета. С 2000 г. — почетный профессор. Читал лекции в Ванкувере, Принстоне, Канберре, Париже.
Автор ряда исследований о французских философах (Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо и др.) и переводов их сочинений на английский язык. Переводил русскую поэзию (А. Пушкин, Е. Боратынский, И. Анненский, М. Лермонтов, К. Батюшков, А. Блок, Б. Пастернак, О. Мандельштам и др.). Автор книги «Poetsof Modern Russia» (1982) и многих энциклопедических изданий.
Познакомился с Г.Н. Айги, потому что знал, что он был близок с Борисом Пастернаком. Так началась эта дружба, которая вылилась в долгое сотворчество.
Питер перевел воcемь книг Г. Н Айги на английский язык, которые были изданы в Великобритании, Шотландии, в Соединенных Штатах Америки (Veronica'sBook, Polygon,Edindurgh 1989; Salute — to Singing.Akros, Edinburgh 1995; Selected Poems.1954−94. Bilingualedition. AngelBooks, London 1997; Degree: of Stability. D-Duration, Saulisito, California 1999; Child-and-Rose. New Directions, New York 2003; Field-Russia. New Directions, New York 2007; Winter Revels and Ever further into Snows. Rumor Books, San Francisco, 2009; Time of Gratitude. New Directions, New York 2017).
Важным опытом приобщения к чувашской культуре для Питера была работа над переводом текстов «Антологии чувашской поэзии», которую составлял, начиная с середины 70-х годов, Геннадий Айги. Она была издана под эгидой ЮНЕСКО в издательстве ForestBooks в 1991 году («AnAnthology ofChuvash Poetry»). В рецензиях, которые появились в шотландских и английских газетах, отмечалась близость чувашских народных песен и гаэльского мировоззрения. В 2017 году в Чувашском книжном издательстве были опубликованы в его переводе «Ҫĕр ҫавра юрǎ» (One HundredStanzas), в 2018 году бессмертная поэма классика чувашской литературы К. Иванова «Нарспи».
Питер Франс — почетный член Британской Академии. Был председателем Поэтической ассоциации Шотландии (1985−1994), Президентом Британской ассоциации сравнительного литературоведения (1992−1998). Член-корреспондент Чувашской национальной Академии наук и искусств (1992), почетный доктор Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова (1996), лауреат премии и медали Васьлея Митты (1996). Член Королевского общества Эдинбурга (2002). Офицер Ордена Академических пальм (Франция, 1991), кавалер Ордена Почетного Легиона (Франция, 2001).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Геннадий Айги (настоящая фамилия Лисин) родился 21 августа 1934 года в деревне Шаймурзино Батыревского района Чувашии, скончался 21 февраля 2006 года в Москве. Является одним из наиболее издаваемых и почитаемых поэтов-авангардистов во всём мире, его произведения издали более чем в 50 странах мира. Под эгидой ЮНЕСКО поэтом составлена «Антология чувашской поэзии».
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