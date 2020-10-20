Чебоксары, , 15:13 — REGNUM

В Чувашии отмечают 85-летие английского филолога-романиста Питера Франса, известного своей дружбой с поэтом Геннадием Айги и переводом текстов «Антологии чувашской поэзии». ИА REGNUM публикует материал известного чувашского филолога и литературного критика Атнера Хузангая о Питере Франсе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Геннадий Айги (настоящая фамилия Лисин) родился 21 августа 1934 года в деревне Шаймурзино Батыревского района Чувашии, скончался 21 февраля 2006 года в Москве. Является одним из наиболее издаваемых и почитаемых поэтов-авангардистов во всём мире, его произведения издали более чем в 50 странах мира. Под эгидой ЮНЕСКО поэтом составлена «Антология чувашской поэзии».

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