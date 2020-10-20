Сеул, , 15:05 — REGNUM Выставки работ художников Южной Кореи пройдут в ряде стран мира. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Национального музея современного искусства (MMCA).

Согласно опубликованным данным, в 2022 году выставка «Авангард: экспериментальное искусство Южной Кореи 1960−1970 гг.» планируется провести в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке.

Осенью 2022 года в Музее искусств округа Лос-Анджелес планируется провести выставку «Современное искусство Южной Кореи».

Отмечается, что в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Южной Кореей и Китаем в 2022 году в Национальном музее искусств Китая пройдут выставка, лекции и ряд других мероприятий, посвящённых художникам из Южной Корее.

Напомним, что в 2019 году в Центре искусств и медиатехнологий (ZKM) прошла выставка «Ким Сун Ги: Ленивое облако».