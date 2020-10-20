Грозный, , 12:48 — REGNUM В Чечне приступили к завершающей стадии восстановительных работ в Шаройском историко-архитектурном комплексе. Исторический объект в скором времени станет местом притяжения жителей республики и её гостей. Уверенность в этом выразил глава Чечни Рамзан Кадыров, побывавший с инспекцией в Шаройском районе.

Он отметил, что средневековый комплекс имеет важное историческое значение, так как в нем «наглядно отражается быт и жизнь чеченцев».

«Каждый сохранённый элемент хранит в себе частицу многовековой истории нашего народа. Строители максимально точно, по крупицам, по кирпичику воссоздают то, что уже практически было потеряно — первозданный вид каждого из объектов», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Кадырова, уже завершена реставрация 26 жилых и семи боевых башен, а также мечети. Приводится в порядок дорога из Шатоя в Химой, по которой можно добраться к историческому месту. Уже полностью покрыто асфальтобетоном восемь километров из 47 этого пути.

Открытие Шаройского средневекового комплекса запланировано на начало 2021 года, сообщил Кадыров.