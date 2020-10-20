Санкт-Петербург, 20 октября 2020, 12:35 — REGNUM Интерактивная экспозиция воссозданного корабля петровской эпохи «Полтава» практически готова. Теперь она ждет посетителей — после окончания пандемии и открытия культурно-исторического центра у Парка 300-летия Санкт-Петербурга.

54-пушечный корабль «Полтава»
54-пушечный корабль «Полтава»
Дарья Драй © ИА REGNUM

Руководитель музейного проекта Елена Соловьева заявила, что подобных экспозиций на кораблях в мире очень мало.

Елена Соловьева
Елена Соловьева
Дарья Драй © ИА REGNUM

«Этот корабль отличает то, с какой детализацией мы воссоздаем его изнутри, его интерьеры и его атмосферу, — сказала Соловьева. — Количество экспонатов и восковых фигур — такого нет, наверное, ни в одном подобном музее. <…> Мы практически подошли к финальной, завершающей части».

54-пушечный корабль «Полтава»
Дарья Драй © ИА REGNUM
54-пушечный корабль «Полтава»
Дарья Драй © ИА REGNUM
54-пушечный корабль «Полтава»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Палуба корабля «Полтава»
Дарья Драй © ИА REGNUM

Линкор не просто показывает быт моряков Петровской эпохи, но, словно машина времени, переносит посетителей на три столетия назад. Посетители «Полтавы» смогут увидеть условия жизни матросов и офицеров на корабле XVIII века, узнают, из чего состоял рацион моряков, как и где готовилась пища, в каких условиях хранился порох и запасы.

Палуба корабля «Полтава»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Пушки корабля «Полтава»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Пушка корабля «Полтава»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Пушка корабля «Полтава»
Дарья Драй © ИА REGNUM

Все экспонаты на корабле — реплики исторических аналогов. Предметы быта выглядят как аутентичные, но для создания использованы современные материалы и технологии, это позволит увеличить срок их использования в рамках экспозиции.

Палуба корабля «Полтава»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Палуба корабля «Полтава»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Музейно-выставочное пространство корабля «Полтава»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Музейно-выставочное пространство корабля «Полтава»
Дарья Драй © ИА REGNUM

Главное, что на борту «Полтавы» можно будет встретить и экипаж: компанию современной команде составляют исторические персонажи, фигуры которых выполнены из силикона. Всего на корабле будет представлена 41 такая фигура.

Музейно-выставочное пространство корабля «Полтава»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Интерьеры музейно-выставочное пространство корабля «Полтава»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Музейно-выставочное пространство корабля «Полтава»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Музейно-выставочное пространство корабля «Полтава»
Дарья Драй © ИА REGNUM

Специалисты до последней нитки восстановили, как были одеты моряки той эпохи, так, одеяние матросов будет из парусины, а для офицерского состава — из специально заказанного английского сукна.

«Таких исследований до нас не было. Это не киношно-бутафорское обмундирование, а все исторически достоверное», — утверждает Соловьева.

Интерьеры музейно-выставочное пространство корабля «Полтава»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Интерьеры музейно-выставочное пространство корабля «Полтава»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Музейно-выставочное пространство корабля «Полтава»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Музейно-выставочное пространство корабля «Полтава»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Интерьеры музейно-выставочное пространство корабля «Полтава»
Дарья Драй © ИА REGNUM

Кроме того, помогают технологии дополненной реальности. Специалисты постарались как можно органичнее вписать их в экспозицию и добиться за их счет еще большего погружения посетителей в ту эпоху.

«Мы никогда не пытались соревноваться с ЦВММ, например, нам никогда их не обойти с точки зрения наличия исторических артефактов и так далее. Но что мы можем показать людям, чего они когда не смогут испытать в музеях, подобных ЦВММ, — это именно погружение в ту эпоху. Вы никогда не сможете встать практически рядом с живым этим солдатом, вот он играет в карты, а вы видите, что происходит. Мы не можем постоянно держать людей, которые будут показывать выстрел из пушки. Но дополненная реальность позволяет так сделать: наводите камеру телефона ‑ и видите процесс зарядки этой пушки. Видите как матросы управляют кораблем и одного смывает волной. Когда приходите в обычный музей, вы редко задумываетесь о судьбах тех людей, которые стоят за каждым из предметов. С этой шпагой действительно сражался какой-то офицер: возможно, он был ранен, возможно, он получил какие-то награды? На нашем корабле мы постарались показать жизни людей, которые стоят за каждым артефактом», — добавила Елена Соловьева.

Нос корабля «Полтава»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Нос корабля «Полтава»
Дарья Драй © ИА REGNUM
54-пушечный корабль «Полтава»
Дарья Драй © ИА REGNUM

В будущем постоянным местом стоянки линкора будет культурно-исторический центр «Полтава», создание которого осуществляется при поддержке ПАО «Газпром». Он должен стать научным, культурным, исследовательским и педагогическим центром по изучению морской̆ истории и археологии Петербурга и России. Сейчас запускать посетителей в новую экспозицию еще рано, указал замдиректора Яхт-клуба Санкт-Петербурга Михаил Плеханов.

Михаил Плеханов
Михаил Плеханов
Дарья Драй © ИА REGNUM

«С одной стороны, коронавирусные ограничения, с другой стороны — инфраструктура на сегодня не совсем еще готова, чтобы безопасно принять посетителей. Продолжается реконструкция гавани Яхт-клуба Санкт-Петербурга, на сегодняшний момент подвести посетителей к «Полтаве» не так просто. Это не безопасно. Это будет безопасно в культурно-историческом центре. Там мы примем большой поток посетителей и надеемся, что к тому моменту вопрос с «короной» исчезнет», — подчеркнул он.

54-пушечный корабль «Полтава»
Дарья Драй © ИА REGNUM
54-пушечный корабль «Полтава»
Дарья Драй © ИА REGNUM
54-пушечный корабль «Полтава»
Дарья Драй © ИА REGNUM
54-пушечный корабль «Полтава»
Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, КИЦ планировалось запустить в 2023 году в акватории Лахтинской гавани рядом с Парком 300-летия Петербурга. Создавать же интерактивное музейно-выставочное пространство начали в 2019 году вместе с ведущими историками.

«Мы чуть-чуть отъедаем от Парка 300-летия, и на водной глади будут строиться технические сооружения, собственно говоря, док. Место, на мой взгляд, очень правильно выбрано, Парк 300-летия и корабль трехсотлетней давности. Мне кажется, это очень логично», — добавил Плеханов.

54-пушечный корабль «Полтава»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Лодки
Дарья Драй © ИА REGNUM
54-пушечный корабль «Полтава»
Дарья Драй © ИА REGNUM
54-пушечный корабль «Полтава»
Дарья Драй © ИА REGNUM